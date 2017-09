Sogar Haselsteiner hält Erbschaftssteuer für sinnvoll. Wieso halten die Neos so eine Steuer dann nicht für sinnvoll, fragt Reiterer. "Na es gibt ja schon so etwas wie eine Erbschaftssteuer light, die Grunderwerbssteuer", sagt Strolz. Und so lange die Abgabenquote so hoch sei, wollen die Neos keine neuen Steuern. Punkt. Strolz macht das nächste Thema auf: Die Befüllung der Transparenzdatenbank.