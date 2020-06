Volksanwälte vermelden unerfreulichen Rekord

Der "eklatante Anstieg", wie ihn Volksanwalt Günther Kräuter nennt, ist nicht leicht zu erklären. Eines sei er aber in jedem Fall: ein "Signal an Politik und Verwaltung" – immerhin stellen sich 16 Prozent der Beschwerden als nachweislich gerechtfertigt heraus.

Stolz? Nein, stolz können und wollen die drei Volksanwälte nicht sein auf diese Zahl – auch wenn sie einen Rekord darstellt. Mit den 19.249 Beschwerden, die 2013 an die Volksanwaltschaft herangetragen wurden, hat die Zahl der bearbeiteten Unmutsäußerungen den höchsten Wert der Geschichte erreicht; im Vergleich zu 2012 stieg die Zahl der Beschwerden im Vorjahr um 23 Prozent.