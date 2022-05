Volksabstimmungen zwischen „Erfolg“ und „Überdruss“

Mit insgesamt 426.938 Unterschriften ist das Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ das erfolgreichste der am Montag zu Ende gegangenen Eintragungswoche.

Die überparteiliche Aktion ist für Initiator Gottfried Waldhäusl, FPÖ-Landesrat in Niederösterreich, bereits jetzt eine „einzigartige Erfolgsgeschichte“ – aber auch der Startschuss einer Bürgerbewegung. „Ich werde alles tun, um diese grausliche Tierquälerei zu beenden“, zeigte sich Waldhäusl am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit „Tierschutz Austria“-Präsidentin und Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic kämpferisch.

Volksbegehren soll "nicht in Schublade verschwinden"

Die Initiatoren warten nun auf eine Einladung ins Parlament, wo das Anliegen einem Ausschuss zugewiesen wird. Waldhäusl möchte selbst an den Beratungen teilnehmen, um zu verhindern, „dass das Volksbegehren in einer Schublade verschwindet“.

Und wie ernst nimmt man das Votum im Parlament? Die Grünen weisen darauf hin, dass es bereits nach dem Tierschutz-Volksbegehren 2021 „konsequente Verhandlungen“ mit dem Regierungspartner ÖVP gab. Das Ergebnis ist ein Paket, das noch vor dem Sommer beschlossen werden soll.