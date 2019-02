Was Voggenhuber von Grünen unterscheidet? "Müssen Sie die Grünen fragen"

Am Montag, de Tag der Ankündigung seiner Kandidatur für die Liste Pilt bei den Wahlen zum EU-Parlament, hat Johannes Voggenhuber seine frühere Partei attackiert. Der ehemalige Grünen-Parteichef und Europaparlamentarier musste sich außerdem für Aussagen über die Russland-Politik in der Ukraine rechtfertigen. Andere europapolitische Themen blieben in dem Interview von Armin Wolf in der "Zeit im Bild 2" außen vor.

Voggenhuber, der für die "Liste Jetzt" und seine eigene Initiative "1 Europa" zeigte sich ausführlich enttäuscht von seiner ehemaligen Partei. Er wüsste nicht, wen er dort unterstützen sollte, meinte er, denn die Partei sei untergetaucht. " Die Grünen, wie ich und andere sie gegründet haben, waren eine ganz andere Partei", sagte er. Er zog auch eine Linie von einer angeblichen Weigerung der Grünen, seinen Ratschlag zu befolgen hin zu den jüngsten Wahlniederlagen der Partei. Es ginge ihm mit seiner Kandidatur aber nicht um Parteipolitik, sondern um inhaltliche Fragen, beteuerte er. "Ich kandidiere nicht gegen die Grünen, ich kandidiere für ein Amt", sagte er.

Voggenhuber hatte bekanntlich 2009 bei seiner Kandidatur um die Spitzenposition gegen Ulrike Lunacek verloren und war dann mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf gescheitert, der diese Entscheidung der grünen Basis hätte überschreiben sollen. Konfrontiert mit seinen damaligen Versprechen, nicht gegen die Grünen zu kandidieren zeigte sich Voggenhuber am Montag einmal mehr genervt. Das sei kein "Lebensschwur" gewesen, sondern habe für 2009 gegolten, sagte er. Die Grünen verloren zwar bei der damaligen Wahl Stimmen, Lunacek übertrumpfte in der Folge bei der Wahl 2014 jedoch das Ergebnis unter Voggenhuber von 2004 noch einmal deutlich.