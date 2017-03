Viel mehr Freiheit für die Schulen, Direktor bekommt (fast) alle Macht

Noch wird an kleineren Ecken und Kanten gefeilt, doch im Großen und Ganzen ist die Schulreform unter Dach und Fach. Sie soll kommende Woche präsentiert werden.

34 einfache Gesetze, ein Verfassungsgesetz und rund 400 Novellierungen müssen nun im Parlament verhandelt und beschlossen werden.

Herzstück der Reform ist die Schulautonomie, die eine massive Aufwertung der Möglichkeiten für den Direktor bedeutet. Erste Pilotschulen sollen ab Herbst starten.

Nicht mehr vom Landesschulrat oder vom Ministerium, sondern am Schulstandort wird künftig der Schulalltag bestimmt. Das betrifft:

Öffnungszeiten sollen je nach Bedarf angepasst werden, so dass zum Beispiel auch ein Betreuungsangebot vor Schulbeginn geschaffen werden kann. Auftrag dafür erteilen die Schulpartner.

Klassengröße Die Ressourcen sollen wie bisher nach einem Schlüssel zugeteilt werden, die Schulleiter sollen aber frei über die Größe von Gruppen und Klassen entscheiden, die so an die jeweilige Lernsituation (Projektunterricht, Blockvorlesungen, themenzentriert oder fächerübergreifend) angepasst werden können.

Schulstunden müssen nicht mehr 50 Minuten haben. Die Dauer der Unterrichtseinheiten ist frei verfügbar. Für Lehrer wesentlich ist, dass die Gesamtunterrichtszeit gleich bleiben soll, es gibt auch keine Erhöhung der Lehrverpflichtung. Idee ist, die Lehrkräfte so flexibel wie möglich und entsprechend den pädagogischen Konzepten am Standort einsetzen zu können.

Fächer Unterrichtsgegenstände sollen am Standort zusammengefasst werden können, also etwa zu einem Fach "Naturwissenschaften", in dem Chemie, Biologie und Chemie unterrichtet werden.

Schulpartner, also das Gremium, in dem Vertreter der Lehrer und Eltern und – an Höheren Schulen – auch der Schüler paritätisch vertreten sind, haben weniger Mitsprache bei Gruppengrößen. Sind zwei Drittel der Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter gegen die Entscheidung des Direktors, muss die Bildungsdirektion als neue Schulaufsicht entscheiden. Dafür haben die Schulpartner Mitsprache bei der Bestellung des

Schuldirektors. Dieser wird zum "General Manager" des Schulbetriebs, der relativ frei über den Schulalltag – organisatorisch, pädagogisch, personell und finanziell – entscheiden soll. Dafür wird er auch für den Schulerfolg verantwortlich gemacht, der ständig von der Bildungsdirektion überprüft wird.

Bestellt wird der Direktor durch eine Vierer-Kommission aus Bildungsdirektor (siehe unten), Schulaufsicht, Gewerkschaft und Personalvertretung. Ein Elternvertreter soll zudem beraten dürfen.

Damit die Ressourcen – Turnsäle, EDV-Räume, Labore, als auch die Fachlehrer – besser genutzt werden, können sich bis zu acht Schulen zu Schulclustern zusammenschließen. Ein Cluster hat immer nur einen Clusterleiter, die anderen Direktoren werden nur mehr pädagogische Leiter vor Ort.