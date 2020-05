Standesamt-Verbot landet vor EU-Gericht

Seit 2010 ist die Verpartnerung von Homosexuellen in Österreich erlaubt. Zuständige Behörden sind Bezirkshauptmannschaften bzw. Magistrate. Das Standesamt ist heterosexuellen Paaren vorbehalten.

Diese Trennung erinnert Helmut Graupner vom Rechtskomitee Lambda an die ethnische Rassentrennung: „In den USA hat man früher die schwarzen Kinder nicht in die Schulen der Weißen gehen lassen. Was wir hier in Österreich erleben, ist eine weltweit einzigartige sexuelle Rassentrennung.“

Im April 2014 wurde den Vertretern der Schwulen- und Lesbencommunity bei einem runden Tisch im Familienministerium eine Lösung versprochen. Passiert sei seither nichts, kritisiert Graupner. „Wenn Österreich nicht riskieren will, wegen einer Menschenrechtsverletzung verurteilt zu werden, sollte man dieses Versprechen endlich einlösen.“