Regierung neu: Viel Rauch um wenig

Übereingekommen sind sich die Regierungsverhandler im Gesundheitsbereich, künftig soll es ein totales Rauchverbot in Lokalen geben. Bei den Lehrern bestehen noch Differenzen und bei Pensionen ringen ÖVP und SPÖ noch darum, wann das Antrittsalter für Frauenpensionen angehoben wird.

Neben der Einigung auf ein Bonus/Malus-System hat man sich in der Verwaltungsgruppe auch auf einen Automatismus verständigt. Geschnürt wurden Maßnahmenpakete im Pensionsbereich, die bei Verfehlung von Pensionszielen (etwa dem erwünschten Anstieg des Antrittsalters) automatisch in Kraft treten. Die Folge: Steigt das Pensionsantrittsalter nicht wie erwartet, wird das Frauenpensionsalter ab 2019 automatisch schrittweise angehoben. Bisher war eine Angleichung an das Männerpensionsalter erst ab 2024 vorgesehen.

Ab wann der Automatismus in Kraft tritt, ist zwischen ÖVP und SPÖ-Verhandlern offen , die ÖVP will früher anheben, die SPÖ ist dagegen, das wird zur Chefsache ebenso wie ein Teil des geplanten Bonus/Malus-Systems. Während sich die Verhandler über Bonus/Malus bei Arbeitnehmern einig sind, ist der Malus für Arbeitgeber weiter umstritten. Einig ist man sich aber bei einer dritten Reform: Eine „Teilpension“ soll den schrittweisen Abschied vom Arbeitsleben für Arbeitnehmer erleichtern.

Ein Ergebnis können die Gesundheitsverhandler vorweisen: Rauchen soll in allen Wirtshäusern untersagt werden. So wie es in vielen EU-Ländern ( Italien, Irland) längst Usus ist. Noch nicht geklärt sei, wie viel Zeit den Gastronomen gegeben werde, um die Räumlichkeiten zu adaptieren; zwei bis fünf Jahre könnten es sein. Offen ist, in welchem Ausmaß Wirte für Investitionen in Raucherräumen entschädigt werden. Eine Variante: Vorzeitige Steuerabschreibung.

Die Chefverhandler bei „Soziales“, die Minister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) und Reinhold Mitterlehner ( ÖVP), würden ein flächendeckendes Rauchverbot goutieren, wurde dem KURIER versichert. In Mitterlehners Büro und im Gesundheitsministerium von Alois Stöger hieß es, man habe sich noch nicht geeinigt.

Stöger hatte im September im KURIER plädiert, das Rauchen in keinem Lokal mehr zu gestatten. Mitterlehner ist Wirtschaftsbündler und Ex-Generalsekretär der Wirtschaftskammer. Seine Nachfolgerin, Anna Maria Hochhauser, verwahrt sich via KURIER gegen ein Totalverbot: „Das ist für uns nicht denkbar. Es geht um Planbarkeit und das Vertrauen der Unternehmer in die Politik. Die Frist für Umbauarbeiten endete erst 2011. Unsere Betriebe haben zwischen 95 und 100 Mio. € investiert. Sie haben im Vertrauen auf gültige Gesetze investiert. Die Abschreibung bei baulichen Investitionen geht über Jahrzehnte.“ Ein Verhandler glaubt trotz Widerstands an eine Lösung.

Zuletzt haben steirische Koalitionäre gedrängt, rauchen in der Gastronomie zu verbieten. Sie ersuchten Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger, die Causa zu bereden. Ein Totalverbot sei „höchst an der Zeit“, sagt Markus Zelisko, SPÖ-Gesundheitssprecher. „Der typisch österreichische Weg, da ein bisserl rauchen, dort ein bisserl nicht rauchen, bietet keine Rechtssicherheit.“ Seine ÖVP-Kollegin Barbara Riener sagt: „Es ist Aufgabe des Staates, Menschen vor den Gefahren des Passivrauchens zu schützen.“