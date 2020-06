Ist Österreich sicher vor Terror?

Im Zusammenhang mit dem Terror in Frankreich beantwortet der KURIER die wichtigsten Fragen.

Können Terroranschläge wie in Paris auch in Österreich passieren?

Die Gefahr ist nirgendwo gebannt, aber Sicherheitsexperten sagen, dass es derzeit in Österreich kein erhöhtes Bedrohungsszenario in Form konkreter Anschlagspläne gebe. Die soziale und wirtschaftliche Stellung junger Muslime in Österreich ist nicht mit jener in Frankreich zu vergleichen.

Gibt es auch Ursachen in der wirtschaftlichen Lage?

Ja. Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist doppelt so hoch wie in Österreich. Konkret beträgt die Arbeitslosenquote in Frankreich 10,5 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei dramatischen 24,3 Prozent. In Österreich liegt sie bei 5,1 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei 10,5 Prozent. Soziologen sagen, dass der soziale Zusammenhalt in Österreich viel größer ist als in Frankreich, Banlieue-Phänomene (radikale, gewaltsame Jugendliche und soziale Not) gibt es in Österreich kaum. Schon vor einigen Jahren hat es gewaltsame Aufstände in den Pariser Vororten gegeben.

Gibt es Schätzungen über dschihadistische Kämpfer in Syrien und im Irak?

In den vergangenen Monaten haben sich mehr als 1100 Franzosen dem "Islamischen Staat" angeschlossen, rund 500 sind derzeit in den Kriegsregionen in Syrien und im Irak im Einsatz. Die meisten werden via Internet rekrutiert. In Österreich geht man von 150 bis 180 Dschihadisten aus. Mehr als 60 sind bereits nach Österreich zurückgekehrt, für Frankreich liegen keine Zahlen vor.

Für Außenminister Sebastian Kurz sind die Rückkehrer eine "massive Sicherheitsbedrohung für ganz Europa". Das Innenministerium überwacht diese Personen.

Wer sind "die Muslime" in Österreich, und wie sind sie organisiert?

Österreichs Muslime sind eine im höchsten Maße heterogene Gruppe von Alewiten, Schiiten und Sunniten. Sunniten mit türkischen Wurzeln stellen in Österreich die größte Gruppe dar, vor den muslimischen Bosniern. Die Gläubigen unter ihnen sind in Moschee-Vereinen organisiert, die von Verbänden betreut werden. Die größten Verbände in Österreich sind die ATIB Türkisch-Islamische Union (64 Moscheen-Gemeinden), die Islamische Föderation in Wien (59 Moscheen), die Union islamischer Kulturzentren (43 Moscheen) und der Verband bosniakisch-islamischer Vereine (41 Moscheen). Dachverband ist die Islamische Glaubensgemeinschaft ( IGGiÖ).

Derzeit wird das Islamgesetz verhandelt, was hat es damit auf sich?

Das Gesetz wird derzeit im Parlament verhandelt. Es hat jedenfalls nichts mit der Terrorbekämpfung zu tun, sondern definiert klar die Rechte und Pflichten für Muslime. Dazu gehört unter anderem, dass das nationale, säkulare Recht immer Vorrang vor religiösen Geboten haben muss.

