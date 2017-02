Van der Bellen auf seinem ersten Staatsbesuch

Montagmorgen auf dem Privatflugplatz General Aviation in Wien-Schwechat.

Die Dornier 328 von "Welcome Air", eine Turbo-Prop-Maschine, steht bereit. Pünktlich um 9 Uhr erklimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Flugzeug. Die Maschine wird ihn nach Brüssel bringen. Der Bundespräsident unterstreicht die Bedeutung der EU, indem er seinen ersten Staatsbesuch den EU-Institutionen widmet. Mit an Bord ist Kanzler Christian Kern, Österreichs Staatsspitze präsentiert sich in Brüssel gemeinsam.

In Brüssel wird Van der Bellen mit Kommissionspräsident Jean Claude Juncker und mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, die „aktuelle Situation in der EU“ besprechen. Im März jährt sich die Gründung der EU zum 60. Mal, doch die Union hat schon bessere Zeiten gesehen.

Die Spitzen der Europäischen Union befürchten nach dem Brexit-Votum der Briten und dem Erfolg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen einen weiteren Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern, insbesondere bei den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich bzw. den Niederlanden. Am Dienstag wird das neue Staatsoberhaupt eine Rede vor dem Europaparlament in Straßburg halten. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsidenten Antonio Tajani geplant.

Kanzler Kern hatte zuletzt eine "besorgniserregende Entsolidarisierung" und das Ignorieren von EU-Recht beklagt. „Es macht keinen Sinn, dass wir zwar ein einheitliches europäisches Recht haben, dieses aber nicht einhalten“, sagte er im Sonntag-KURIER. Bei den Budgetregeln im Rahmen des Euro-Stabilitätspakts herrsche „permanente Erosion“: So seien zuletzt für Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal Ausnahmen gemacht worden. In Sachen Flüchtlinge konstatierte Kern: „Es gibt Beschlüsse, die besagen, wie die Verteilung innerhalb der EU zu passieren hat, aber es passiert nicht.“ Der Kanzler sieht dadurch das 60-Jahr-Jubiläum der EU überschattet. „Wir werden, wenn wir das nicht bald ändern, uns im März bei der Feier der Römer-Verträge zur Gründung der EU nicht hinstellen können und sagen: Europa ist so eine große Errungenschaft. Nur mit Feierlichkeiten werden wir die Erwartungshaltungen der Menschen nicht befriedigen.“