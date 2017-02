Van der Bellen als Glücksfall für Europa

Montagmorgen auf dem Privatflugplatz General Aviation in Wien-Schwechat.

Die Dornier 328 von "Welcome Air", eine Turbo-Prop-Maschine, steht bereit. Pünktlich um 9 Uhr erklimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Flugzeug. Die Maschine wird ihn nach Brüssel bringen. Der Bundespräsident unterstreicht die Bedeutung der EU, indem er seinen ersten Staatsbesuch den EU-Institutionen widmet. Mit an Bord ist Kanzler Christian Kern, Österreichs Staatsspitze präsentiert sich in Brüssel gemeinsam.

Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL Die erste Station in Brüssel ist die EU-Kommission, wo Van der Bellen und Kern mit Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker zusammen treffen. Anschließend steht ein Gespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, auf dem Programm. Thema beider Gespräche: "Die aktuelle Situation der EU."

Im März, mit dem Abschluss der Römer Verträge 1957, jährt sich die Gründung der EU zum 60. Mal. Doch die Union hat schon bessere Zeiten gesehen.

Die Spitzen der Europäischen Union befürchten nach dem Brexit-Votum der Briten und dem Erfolg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen einen weiteren Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern, insbesondere bei den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich bzw. den Niederlanden. Kanzler Kern hatte zuletzt den Zustand der EU als "besorgniserregend" beklagt.

"Mein Hawara Christian Kern"

Für die EU ist Van der Bellen ein Glücksfall. Der Wahlsieg eines deklarierten Pro-Europäers in Zeiten des erstarkenden Nationalismus entfaltet eine Symbolwirkung, die die gebeutelte EU dringend braucht. Beim gemeinsamen Presse-Statement mit Jucker sagt Kern denn auch: "Van der Bellen wird von vielen als Symbol gegen den Rechtspopulismus gesehen."

Juncker ist sichtlich gut gelaunt. Er begrüßt Van der Bellen als einen "im Glanze seines Wahlerfolgs strahlenden Bundespräsidenten". Kern wird von Juncker wörtlich als "mein Hawara" begrüßt - offenkundig will der Luxemburger zeigen, dass er Wienerisch spricht.

Juncker zeigt sich "sehr froh" darüber, dass Van der Bellen gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer gewonnen hat und nennt den Wahlsieg beispielhaft, wie man mit dem Rechtspopulismus umgehen könne. Van der Bellen meint auf Journalistenfragen, er könne den Franzosen und Niederländern kein Patentrezept verraten, wie man gegen Rechtspopulisten Wahlen gewinnen könne. Es müsse aber in die Köpfe sickern, dass es möglich sei. Insbesondere junge Menschen müssten über moderne Kommunikationsmittel wie Social Media angesprochen werden. In seinem Wahlkampf hätten sich junge Menschen dann sogar spontan selbst organisiert. „Da wurden plötzlich in der U-Bahn Songs zu meinen Ehren gesungen“, schmunzelt der 73-Jährige. „Das müssen Sie sich erst einmal vorstellen!“

Juncker warnt die etablierten Parteien davor, sich den Rechtspopulisten anzubiedern, im Glauben, ihnen damit Stimmen abgraben zu können. „Man darf nicht versuchen, die Rechtspopulisten zu nuancieren. Man muss dagegen reden!“

"Hoffnung für Millionen"

Mit „Bewunderung und Respekt“ empfängt EU-Ratspräsident Donald Tusk den österreichischen Bundespräsidenten am Montagnachmittag. „Sein Wahlsieg ist ein Zeichen der Hoffnung für Millionen geworden“, lobt Tusk. „In einigen Kreisen ist es jetzt in Mode, gegen die EU zu sein“, sagt Tusk. Aber es lohne sich, für das zu kämpfen, was Europa geschaffen habe.

Van der Bellen dankt Tusk "für die ungemein freundliche Aufnahme". Es sei ihm wichtig gewesen, seine erste Reise als Bundespräsident nach Brüssel zu machen, wobei Brüssel nicht wirklich zum Ausland zähle: „Wir sind alle Teil der Europäischen Union.“ Das Brexit-Votum habe in Österreich ein „paradoxes Resultat“erzielt, sagt Van der Bellen. Die „fatale Entscheidung“ der Briten habe in Österreich ein neues Bewusstsein über die Richtigkeit und die Notwendigkeit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union herbeigeführt.

Druck auf Steueroasen

Christian Kern, der Van der Bellen bei beiden Terminen begleitet, hat am späteren Nachmittag noch eine Visite bei Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Kerns Parteifreund ist in der EU für Steuerfragen zuständig. Kern will bei Moscovici neuerlich Druck für Maßnahmen gegen das zunehmende Steuerdumping in der EU machen. Im KURIER-Sonntagsinterview hat Kern nachdrücklich deponiert, was ihn im Moment besonders empört.

Google, das einen seiner Sitze im Steuerparadies Irland hat, wurde von der EU zu einer Nachzahlung von 13 Milliarden Euro verdonnert. Die Iren ließen die gesetzte Frist zur Nachzahlung tatenlos verstreichen.

Sie sind für Kern nur ein Beispiel dafür, dass nach der Flüchtlingsfrage auch in der Steuerflüchtlingsfrage in der EU zunehmend zu tun ist. Die benachbarten Ungarn haben ihre Körperschaftssteuern massiv gesenkt. Im Gefolge des Brexit ist zu erwarten, dass noch mehr Staaten die Steuerschraube nach unten drehen, um für jene Unternehmen, die die Insel verlassen müssen, als kostengünstiger Heimathafen in der EU attraktiv zu werden. „Weniger Steuereinnahmen in anderen EU-Staaten und sinkende Steuermoral internationaler Konzerne schaden auf lange Sicht uns allen“, sagt Kern. Spätestens dann, wenn es ab kommendem Jahr wieder darum geht, wer wie viel in die EU-Töpfe einzahlt, und ob auch die EU wegen sinkender Einnahmen weniger in konjunkturbelebende Projekte investieren kann.

Ob Kern in Brüssel Verbündete gefunden hat, bleibt weiter offen. Denn auch das Gespräch mit Juncker war von einer seit Wochen heiß umstrittenen Frage dominiert. Jean-Claude Juncker titulierte den Kanzler nach dem Gespräch zwar erstmals demonstrativ als „meinen Hawara“. Das schafft nicht aus der Welt, dass die beiden beim Wunsch Österreichs nach einer Beschränkung der Arbeitsmigration vor allem aus den östlichen Nachbarstaaten weiterhin meilenweit auseinanderliegen.

„Die Frage hat eine große Rolle gespielt“, sagt Juncker hinterher knapp. „Wir haben das Problem von allen unterschiedliche Seiten beleuchtet“, sekundiert Van der Bellen noch ungewohnt diplomatisch. Und der Kanzler deponiert: „Wir haben niemals einen Inländer-Vorrang bei den Arbeitsplätzen gefordert, sondern eine Bevorzugung der Arbeitslosen.“

Kern kehrt am Montagabend zurück nach Wien.

Van der Bellen reist weiter nach Straßburg, um eine Rede vor dem EU-Parlament zu halten und Parlamentspräsident Antonio Tajani zu treffen.