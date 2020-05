Vaduz gibt Grasser-Akten frei

In der sogenannten BUWOG-Affäre fällte der Fürstliche Oberste Gerichtshof in Vaduz (FOGH) am Freitag zwei bemerkenswerte Urteile: Wie Gerichtspräsident Gert Delle Karth erklärte, sollen die auf Wunsch der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft in Liechtenstein beschlagnahmten Unterlagen von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser nach Wien überstellt werden.

Ursprünglich hatte der Vaduzer OGH dies bereits im Mai entschieden. Allerdings war die Entscheidung im September vom Staatsgerichtshof (de facto das Liechtenstein’sche Verfassungsgericht) aufgehoben worden. Die Begründung: Der Treuhänder, bei dem die Unterlagen zu Grassers Briefkastenfirmen beschlagnahmt wurden, genießt kraft seines Berufes besonderen Schutz. Er wurde laut Staatsgericht in seinen Grundrechten beschnitten, die Akten-Auslieferung sei daher nicht rechtens.

Das Staatsgericht konnte sich bei der Entscheidung auf das Wiener Oberlandesgericht stützen. Letzteres hat im Februar 2012 befunden, die Kanzlei eines Steuerberaters darf nur dann durchsucht werden, wenn der Steuerberater selbst unter dringendem Tatverdacht steht.

Interessanterweise widersprach der Oberste Gerichtshof in Wien vor wenigen Wochen dieser Rechtsmeinung. Und mit dem Verweis auf diese österreichische Höchst-Entscheidung taten sich die Richter in Vaduz nun leicht zu sagen: Wir bleiben dabei, die Hausdurchsuchung war rechtens – und die Akten müssen nach Wien geschickt werden.