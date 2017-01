Uni Wien: Professor lädt Norbert Hofer nach Protesten aus

Eigentlich hatten die Studenten am letzten Dienstag mit einem Auftritt von Norbert Hofer gerechnet. Doch als die Vertretung der Soziologiestudenten davon Wind bekam, rief sie auf den Sozialen Medien zum Protest auf:

Foto: Facebook/Screenshot

Die Gelegenheit, dem ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidat Fragen zu stellen, wurde den Studenten des Seminars schließlich verwehrt – denn der Uni-Professor Roland Girtler hörte von den Protesten und lud Hofer umgehend wieder aus, wie der Standard berichtet. Es sollte ja keine politische Veranstaltung werden, so der Soziologe.

Er wollte Schaden von der Uni abwenden, aber dass er Hofer deswegen ausladen musste, ärgere ihn sehr. Girtler legte laut Standard allerdings Wert auf die Feststellung, dass er keine Angst vor protestierenden Studenten hätte.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Diskussion hätte gut in sein Seminar gepasst, aber der Sicherheitsmanager der Universität Wien hätte Bedenken geäußert. So musste der Auftritt Hofers abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Laut Standard dementiert die Uni dies. Das Sicherheitsmanagement habe Girtler lediglich gebeten, dort solche Besuche künftig früher bekanntzugeben. Wer in Lehrveranstaltungen zu Gast ist, entscheide das Lehrpersonal. Die Erklärungen für die Ausladungen gehen jedenfalls auseinander. Als Seminargast eingesprungen für Norbert Hofer ist übrigens ein ehemaliger Häftling.

