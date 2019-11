Uni-Rektoren: Sieben Forderungen und zwei Milliarden mehr

Oliver Vitouch, Präsident der Universitätenkonferenz, fasst die Wünsche zusammen:

Das Unibudget, das immer für drei Jahre fixiert wird, soll erneut drastisch erhöht werden. Seit 2019 und noch bis 2021 läuft die aktuelle Periode, wo sich die Rektorinnen und Rektoren rund elf Milliarden ausverhandelt haben.

Für die neue Periode von 2022 bis 2024 soll diese Summe um 2,1 Milliarden auf 13,1 Milliarden Gesamtbudget für drei Jahre erhöht werden.

Vitouch verteidigt die Forderung: Alleine die Anpassungen der Gehälter würde rund 700 Millionen Euro Mehrkosten erzeugen. Eine halbe Milliarde würden die zusätzlichen Kosten für zur Fortsetzung der Studienplatzfinanzierung ausmachen, 350 Millionen sind eingepreist für eine Verbesserung des Verhältnisses von Lehrenden zu Studierenden, eine weitere halbe Milliarde würden „Bauten, Mieten und Infrastruktur-Investitionen ausmachen.

"Wirkungsvolle" Forschungsförderung

Zweitens eine „wirkungsvolle“ Forschungsförderung. Da drohe Österreich im Vergleich zu den Nachbarstaaten wie Deutschland, der Schweiz oder guten Beispielen wie den Niederlanden, Schweden oder Israel weiter an Boden zu verlieren.

Unglücklich seien die Rektoren auch darüber, dass die Unis kein eiges Ministerium haben, sondern zuerst mit den Wirtschaftsagenden (Mitterlehner) dann mit der Schulbildung (Faßmann) zusammengespannt worden sind.

Was es viertens brauche, sei eine Modernisierung des Studienrechts: Etwa durch eine Art Abkommen zwischen Unis und Studenten („Learning Agreements“). Vitouch erklärt, dass es da auch um jene Studenten geht, die schon weit im Studium fortgeschritten sind, damit sie die akademische Ausbildung abschließen können.

Der Hochschulzugang solle weiter entwickelt werden, auch wenn Studiengebühren oder ähnliches „derzeit aus gutem Grund kein Thema“ seien.

Fülle an Privatunis

Was die Rektoren aber wirklich aufregt, ist die Fülle an „Privatuniversitäten“, die, so Vitouch, meist weder privat noch Unis seien. Welche er damit meint, wollte er nicht sagen, nur zwei Unis nennt er, die sicher ordentliche arbeiten und den Begriff Privat-Uni verdienen würden: Die Paracelsus-Medizin-Uni in Salzburg, die von einer Stiftung des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz profitiert, und die neue Central European University, die soeben nach Wien gezogen ist, die vom US-Milliardär George Soros profitiert und exzellente Forscher habe.

Und als letzter Punkt: Die Rektoren raten dringend von der ÖVP-Förderung der Länder und des Bundes ab, die Medizin-Studienplätze auszubauen. Damit würde nur die Mediziner-Quote, die mit Brüssel vereinbart wurde, gefährdet. Die Quote regelt, dass Österreich 75 Prozent der Studienplätze für Inhaber österreichischer Matura-Zeugnisse reservieren darf, 20 Prozent gehen an Studenten aus der EU, fünf Prozent an Studenten aus dem Rest der Welt.