Uneinige Union: Die mit dem Bären ringt

Man schreibt das Jahr 2008. In Georgien eskaliert der Krieg zwischen der Regierung in Tiflis und der abtrünnigen Region Südossetien. Russland schickt Panzer. Es dauert nur wenige Tage und der Krieg ist vorbei, Georgien besiegt.

Russische Soldaten stehen knapp vor Tiflis. Russische TV-Sender zeigen genüsslich in Endlos-Wiederholungen die Bilder des sichtlich von russischen Kampfbombern verängstigten (damaligen) Präsidenten Michail Saakaschwili, der nervös an seiner Krawatte kaut. Russland erkennt die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien an. Folgen hat das keine auf internationaler Ebene.

Fünf Jahre danach ist die Ukraine an der Reihe: Eine Revolution, die Annexion der Krim, der Krieg im Osten samt Abschuss des Fluges MH17 über der Ostukraine. Es folgen Sanktionen seitens der EU, Gegensanktionen Russlands, Eiszeit.

Eine jedoch, die zuweilen heiß wird. 2018 etwa, als der russische Ex-Spion Sergei Skripal in Großbritannien mit einem seltenen Nervengift vergiftet wurde; oder erst im Sommer dieser Jahres, als in Berlin der Tschetschene Zelimkhan Khangoshvili erschossen wurde. Aber auch, als im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Skripal-Fall im Umfeld eines Chemiewaffen-Analyse-Labors ein russisches Spionage-Team aufflog.

In all diesen Fällen wurden Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU als Hauptverdächtige identifiziert. Hinzu kommen breit angelegte Internetkampagnen, die auf russische Urheber zurückgeführt werden und die Formung der öffentlichen Meinung vor wichtigen Wahlen zum Ziel haben. Stichworte: US-Wahl, Brexit-Referendum, Deutschland-Wahl, EU-Wahl. Und schließlich: Mehr oder weniger offene Unterstützung für EU-feindliche Parteien vor allem aus dem rechten Spektrum.