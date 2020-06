Umfrage: Nur ÖVP-Wähler wollen Ausschuss sperren

Kein Wunder: In der Beurteilung durch die Wähler kommt keine Partei so schlecht weg wie die ÖVP. Bachmayer: "Die ÖVP hat den Schwarzen Korruptionspeter in der Hand. Dass sie so schlecht weg kommt, liegt auch an der Affäre Amon."

Der ÖVP-Fraktionsführer im Ausschuss wird als Beschuldigter geführt. Die Zahlen: 78 Prozent sagen, die ÖVP gehöre zu den stark belasteten Parteien. Erst mit viel Abstand folgen FPÖ (40), BZÖ (38) und SPÖ (30). Die Grünen sehen sogar nur drei Prozent der Befragten unter den stark belasteten Parteien. "Ein Wert mit Seltenheitswert", sagt Bachmayer.

Der ÖVP wird auch so gut wie kein gesteigertes Interesse an Aufklärung attestiert: Nur neun Prozent glauben glauben, die ÖVP sei um Aufarbeitung bemüht. Zum Vergleich: Von den Grünen glauben das 65 Prozent, von der SPÖ 45. Sogar bei der eigenen Klientel hat die ÖVP derzeit ihr Vertrauen verspielt: 62 Prozent sehen die ÖVP als stark belastet; nur ein Viertel attestiert der ÖVP ein Interesse an der Aufklärung.