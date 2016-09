Die Österreicher sind mehrheitlich für ein Burkaverbot. In einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für ATV haben 66 Prozent von 700 wahlberechtigten Österreichern ein Vollverschleierungsverbot muslimischer Frauen befürwortet: 41 Prozent erklärten "Ja, unbedingt", 25 Prozent "eher Ja". 31 Prozent lehnten ein solches Verbot ab, 12 Prozent sogar vehement. Drei Prozent hatten keine Meinung.

In Österreich hat zuletzt Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ein Verbot der Vollverschleierung angeregt. In Europa gibt es Burkaverbote in Frankreich und Belgien.