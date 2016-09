Die ÖVP ist über die angebliche Weitergabe von Fraktionsberichten zum Hypo-Untersuchungsausschuss verärgert. In einem Brief an Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ beschwert sich Klubchef Reinhold Lopatka, dass die SPÖ Dokumente an "eine von den Untersuchungen unmittelbar betroffene Institution" weitergeleitet habe. Laut Lopatka wird dadurch die Tätigkeit des Ausschusses "ernsthaft kompromittiert".

Lopatka spricht in seinem Brief an Bures von einem "beunruhigenden Sachverhalt", der ihm mitgeteilt worden sei. Und weiter: "Es muss leider davon ausgegangen werden, dass nicht nur der Fraktionsbericht des ÖVP-Klubs, sondern auch die Fraktionsberichte aller Oppositionsparteien seitens des SPÖ-Klubs jenen Einrichtungen, die von der Untersuchung des erwähnten Ausschusses betroffen waren, zur Verfügung gestellt wurden."

Lopatka sieht Vorsitzführung von Bures in Frage gestellt

Nicht nur die Tätigkeit des U-Ausschusses werde so kompromittiert, fürchtet Lopatka in seinem Schreiben, sondern auch die Vorsitzführung von Bures selbst. Darüber hinaus stelle diese Vorgangsweise auch eine Verletzung des Vertraulichkeitsgebotes dar. Durch diese Vorgangsweise sei das ausgewogene System, das allen Fraktionen ermöglichen soll, ihre politischen Schlüsse aus dem Ergebnis eines Untersuchungsausschusses zu ziehen "ad absurdum geführt" worden. Lopatka ersucht Bures in seinem Brief nun um eine Sonderpräsidiale "zur Erörterung des Sachverhalts“.

Bures beruft Sonderpräsidiale ein

Nationalratspräsidentin Bures hat noch für heute eine Sonderpräsidiale z einberufen. Man werde das von der ÖVP aufgebrachte Thema "in aller Ruhe mit allen Fraktionen erörtern", sagte eine Sprecherin.