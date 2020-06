U-Ausschuss: Streit um Zeugen eskaliert

Werner Amon ( ÖVP) und Hannes Jarolim ( SPÖ) ließen sich nicht beirren – und nickten ihre Liste ab. Pilz: "Also behandeln wir jene Themen, die der Regierung weh tun, im Nationalrat im Plenum." In einer Serie von Sondersitzungen.

Die erste wird in Kürze beantragt, der Titel steht fest: "Geschenkannahme, verdeckte Wahlkampffinanzierung und Missbrauch von Telekom-Geld in der Tiroler ÖVP." Behandelt werden also die Jagd-Einladungen von Landeshauptmann Platter und die Finanzierung des Wahlkampfes der ÖVP-Telekom-Sprecherin Karin Hakl durch die Telekom – vor laufenden TV-Kameras im Plenum, kurz vor den Gemeinderatswahlen in Innsbruck am 15. April.

Amon, gegen den wegen Geldwäsche ermittelt wird, wies den Vorwurf der Vertuschung zurück: Es gehe bei der Straffung der Zeugenliste nur darum, die Themen "zügig abzuarbeiten". Jarolim meinte, die "Causa Amon nochmals aufzukochen" sei "etwas überschießend".