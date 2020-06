U-Ausschuss: Neue Ladung für Strasser?

Der BZÖ-Abgeordnete Stefan Petzner will den einstigen Innenminister Ernst Strasser ( ÖVP) erneut vor den Korruptions-Untersuchungsausschuss laden. Er will ihn neuerlich in der Causa Telekom befragen. Petzner hat gestern einen entsprechenden Antrag angekündigt.

Der Anlass: ein SMS von Strasser an den Innenpolitik-Ressortleiter der Krone, Claus Pandi. Pandi und Strasser hatten sich nach Strassers Auftritt im Ausschuss vergangene Woche Meldungen zugeschickt, Pandi filmte den Austausch und veröffentlichte das Video in seinem Blog.

Pandi: „Irgendwann wirst du mir erzählen, was dir da eingefallen ist.“ Strasser: „genau! aber noch nicht jetzt. du wirst dich wundern ... [...] da wird noch was passieren – kann nächste woche od in halben Jahr sein – den Zeitpunkt bestimm leider nicht ich; dann ist die zeit zum reden.“