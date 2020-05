U-Ausschuss: Erste Zeugenbefragung noch im Jänner

Satte 90.000 Seiten Akten wurden bereits ins Parlament geschickt und eingescannt. Es sind Ermittlungsberichte der Polizei, Abhörprotokolle, teils geheime Unterlagen der Justiz.

Seit 20. Oktober arbeitet der Korruptions-Untersuchungsausschuss. Heute, Donnerstag, wurde bekannt, dass erste Zeugenbefragungen noch im Jänner durchgeführt werden sollen. Wer allerdings als Zeuge geladen wird, entscheidet sich erst nächste Woche. Weiters wird heute noch beraten, ob der Ausschuss Live im Fernsehen übertragen werden soll.

Was darf, kann und soll das Gremium? Welche Regeln gelten für Zeugen und Abgeordnete – und was ist mit Auskunftspersonen, gegen die ermittelt wird? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.



Was soll der U-Ausschuss eigentlich aufklären?

Der Korruptions-U-Ausschuss ist einer der umfangreichsten Untersuchungsausschüsse der Zweiten Republik. In sechs Teil-Bereichen wollen die Parlamentarier klären, ob und inwieweit Ministerien bzw. Minister politisches Fehl-Verhalten gezeigt haben. Bei der Telekom-Affäre geht es u. a. um die Frage, ob ehemalige Infrastrukturminister für eine Telekom-freundliche Amtsführung Geld bekommen haben. Beim "Blaulichtfunk" besteht der Verdacht, dass Minister direkt oder indirekt von Provisionszahlungen bei einer Funk-Vergabe profitiert haben. Und bei der BUWOG-Affäre ist zu klären, ob der für den Verkauf der Staatswohnungen zuständige Finanzminister mitkassiert hat.

Was kann und darf der Untersuchungssausschuss?

Die einzige Möglichkeit für die Parlamentarier, ein Fehlverhalten aufzudecken, ist das Studium von Akten und die Befragung von Zeugen. Diese dürfen sich der Befragung nicht entziehen; im Extremfall kann der Ausschuss vor Gericht eine Ordnungsstrafe und die behördliche "Vorführung" beantragen. Polizeiliche Ermittlungsmethoden (Abhören, Hausdurchsuchungen etc.) sind dem Ausschuss verboten.