Druck auf Hypo-Aufsicht: "Man wollte meinen Kopf"

Traumüller berichtete auch von einer „sehr emotionalen“ Szene mit dem damaligen OeNB-Gouverneur und Vize-Aufsichtsratspräsidenten der FMA, Klaus Liebscher. Statt „Rückendeckung“ habe er von Liebscher Kritik an dem „Kulturbruch“ in der Aufsichtstätigkeit durch die FMA (zuvor war die betuliche Nationalbank Bankprüferin) geerntet. Liebscher habe „die Idee in den Raum gestellt“, den Hypo-Vorstand, also Kulterer, im Amt zu belassen (was Haiders Forderung entsprach). Er, Traumüller, habe daraufhin gedroht, mit öffentlichem Getöse zurückzutreten. Frage von Robert Lugar (TS): „Ist Nicht-Wohlverhalten karrierefördernd?“ Traumüller: „Es ist nicht karrierefördernd.“

Pribil, der laut Traumüller bei diesem Gespräch mit Liebscher anwesend gewesen sei, bestätigte den Vorfall auf Abgeordnetenbefragung nicht: „Wenn Sie mich erschlagen – aber ich kann mich an das nicht erinnern.“

Sehr wohl bestätigte Pribil einen Spaziergang im Wiener Burggarten mit dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Schüssel habe sich nach „dem Zustand der Banken allgemein erkundigt“ (das war 2006, vor der Finanzkrise). Auch die Hypo kam zur Sprache. Pribil und Traumüller haben Schüssel gesagt, dass die Hypo „der helle Wahnsinn“ sei und die mannigfaltigen Probleme der Bank geschildert. Laut Traumüller habe Schüssel dazu „eine einzige Bemerkung“ gemacht: „Er hat gefragt, ob wir uns eine Société Européenne für die Hypo vorstellen könnten.“

Anmerkung: Das ist insofern interessant, als Schüssel in der Phase, als die FMA Haiders Spezi Kulterer rauswerfen wollte und Kulterer als Kompromiss vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechselte, eine Gesellschaftsform ins Gespräch brachte, bei der Aufsichtsrat und Geschäftsführung zusammen gelegt werden und als „Verwaltungsrat“ die Bank führen.