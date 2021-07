U-Ausschuss: Die Tetron-Affäre im KURIER-Protokoll

Nach dem großen Wirbel über fehlende Akten aus dem Innenministerium werden heute die nächsten Auskunftspersonen zur Causa Tetron im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Der Ausschuss hat am Dienstag gleich mit einer Überraschung begonnen. Kurz vor Beginn der Zeugenbefragung um 9:00 Uhr wurde bekannt, dass der frühere Kabinettschef des ehemaligen VP-Innenministers Ernst Strasser, Christoph Ulmer, von der Justiz als Beschuldigter geführt wird. Das Verfahren hat allerdings nichts mit dem U-Ausschuss zu tun.

Schließlich stellte sich heraus, dass Ulmer karenziert als Beamter für Ex-Innenminister Strasser in Sachen Blaufunk tätig war. Die eigentliche Befragung verzögerte sich dann noch einmal. Die Grünen stellten in den Raum, dass Ulmer möglicherweise Einblick in die Akten des U-Ausschusses gehabt haben könnte.

Im Anschluss traten in der Blaulichtaffäre erstaunliche Details zu der Auftragsvergabe durch das Innenministerium ans Tageslicht. So meinte Ulmer, bei seinen rund 30 Dienstreisen nach London, Chicago und Tirol dem Innenministerium lediglich Spesen verrechnet zu haben, alle anderen Kosten seien vom Ministerium direkt bezahlt worden. Pilz hielt Ulmer daraufhin ein Mail von ihm selbst vor, wonach eine Reise nach Chicago nicht vom Ministerium, sondern von Motorola bezahlt wurde. Ulmer rechtfertigte sich daraufhin damit, dass er damals auf Urlaub in den USA war und es eine Anfrage für ein Meeting durch Motorola gegeben habe, dem er in Absprache mit dem Innenministerium nachgekommen sei.

Im Anschluss war Bernhard Krumpel an der Reihe. Im parlamentarischen U-Ausschuss zum Blaulichtfunk ging es Dienstagnachmittag einmal mehr um angeblich fehlende Akten aus dem Innenministerium. Auslöser war, dass der Grüne Fraktionsführer Peter Pilz aus einem Mail von Bernhard Krumpel, der im Kabinett des Innenministers für den Behördenfunk zuständig war, zitierte, das sich nicht in den Ausschussakten befand. Zuvor hatte der BZÖ-Abgeordnete Stefan Petzner aus einem Mail von Krumpel zitiert, als dieser nach seiner Zeit im Innenministerium Geschäftsführer des siegreichen Blaulicht-Konsortiums Tetron war. In dem Schreiben bittet Krumpel das Konsortiumsmitglied Motorola um Gratis-Handys für VIPs. Laut Mail handelte es sich bei diesen besonders wichtigen Personen um Mitarbeiter des Kabinetts des damaligen Innenministers Ernst Strasser. Krumpel meinte dazu, dies sei ihm nicht mehr erinnerlich.