U-Ausschuss: Der Präsident muss sich erklären

Jetzt ist Stephanie Krisper am Wort. Die Fraktionschefin der Neos sieht einen "nachhaltigen Schaden" darin, dass Wolfgang Sobotka den Vorsitz im U-Ausschuss führt. Da Sobotka sich weigere, den Vorsitz zurückzulegen, komme es nun zu einer "ungewöhnliche Premiere" - eben, dass der Ausschuss-Vorsitzende befragt werde. Sobotka sei mit verantwortlich dafür, dass das Ibiza-Video nicht in vollem Umfang an den Ausschuss geliefert wurde. Krisper wiederholt die Ankündigung, dass man vor den Verfassungsgerichtshof ziehen will, wenn das Video nicht in vollem Umfang geliefert wird.