Twittern wie Trump: Kern hätte ein Problem

Als Präsident der USA braucht man ein besonders dickes Fell, möchte man meinen. Bei Donald J. Trump fallen einem da außer – zugegeben ziemlich abgedroschenen – Verweisen auf sein Haupthaar kaum präsidentielle Beispiele ein. Im Gegenteil. Die Dünnhäutigkeit Trumps war schon legendär, als er noch der exzentrische Milliardär aus New York war – und er hat sie auch als Präsident noch nicht abgelegt. Jüngstes Beispiel: Trumps Reaktion auf die Entscheidung einer Kaufhauskette, die Modelinie seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment zu nehmen.

„Meine Tochter Ivanka wurde von Nordstrom (ein Kaufhauskonzern, Anm. d. Red.) so unfair behandelt“, twitterte der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. „Sie ist ein so wunderbarer Mensch – sie bringt mich immer dazu, die richtigen Dinge zu tun! Schrecklich!“

Dass er sich zu einer Attacke auf eine Kaufhauskette hinreißen ließ - die im Übrigen betonte, die Entscheidung habe rein mit den mediokren Verkaufszahlen von Ivankas Modelinie zu tun – ist mehr als nur ein medialer Aufreger. Es geht um die politische Kultur eines Landes. Insbesondere, als Trump den Tweet nicht nur von seinem privaten Account (24,5 Millionen Follower) sandte, sondern ihn auch mit dem offiziellen Account des US-Präsidenten @Potus (15,2 Millionen Follower) retweetete.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!