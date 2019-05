TV-Duell der EU-Spitzenkanditen: Streithähne mit Samthandschuhen

Es dauerte nicht lange, bis sich Manfred Weber und Frans Timmermans gestern Abend in die Haare kriegten. 90 Minuten lang stellten sich der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und jener der Europäischen Sozialdemokraten (S&D) live in einem TV-Duell in der ARD den Fragen des deutschen Publikums.

Begeisterte Europäer sind beide Politiker. Doch wie sie „ihr“ Europa gestalten würden, wenn sie zum Präsidenten der nächsten EU-Kommission gekürt würden, da zögen der Bayer Weber (46) und der Niederländer Timmermans (58) durchaus an verschiedenen Strängen.

Beim Klimaschutz etwa, wo Timmermans, derzeit Vize-Chef der Kommission, hoch emotional auf sofortige Aktion drängt. „Wir müssen das jetzt sofort machen, in fünf Jahren ist es zu spät“, drängte der ehemalige niederländische Außenminister und pochte auf die Einführung einer „Co2-Steuer auf europäischer Ebene“.

Klimaschutz – ja, aber mit Bedachtnahme auf die Wirtschaft und soziale Härten, hielt dem ein deutlich weniger stürmischer Weber entgegen. „Wir müssen auch darauf achten, dass die Arbeitsplätze nicht kaputtgehen“, mahnte der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament.