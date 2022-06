Außerdem möchte der 32-Jährige so gut wie alle Behördenwege digitalisieren: „Alle Karten, die wir derzeit in der Geldbörse mittragen, sollen auf das Mobiltelefon, also Führerschein, Personalausweis, E-Card.“ Auch die Verlängerung von Reisepässen oder Ummeldungen des Wohnsitzes sollen von zuhause erledigt werden können. Bestimmte Dokumente, die man für Anträge braucht, könnten automatisch an die richtigen Behörden weitergeleitet werden. Ausnahmen soll es nur für besonders heikle Themen wie etwa Waffenscheine geben. Tursky möchte jedoch für jenen Teil der Bevölkerung, der bei der Digitalisierung nicht mitmachen will oder nicht mehr kann, „die analogen Amtswege immer offen halten“ und spricht sich trotz persönlicher Tendenz zur digitalen Zahlung für die Beibehaltung des Bargelds aus.