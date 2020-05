Türkische Politiker an Türken: „Lernt Deutsch!“

Seit 100 Jahren ist der Islam in Österreich offiziell als Religion anerkannt. Doch jetzt zeichnet sich eine größere Reform am Horizont ab: Staatssekretär Kurz will Imame aus Österreich. Die aktuellen Prediger in den Moscheen seien für die Integration nicht gerade förderlich. Kurz über:

die aktuelle Situation: „Wir haben 300 Imame in Österreich , die fast alle der staatlichen Kontrolle aus der Türkei unterliegen. Wir streben hier eine Veränderung an. Wir brauchen österreichische Imame statt Imame aus dem Ausland. Wir brauchen Imame, die unsere Kultur kennen, das Land kennen, Deutsch sprechen, die die richtigen religiösen Ansprechpartner sind für Menschen mit muslimischem Glauben –, die oft sogar in Österreich geboren sind.



die neue Imam-Ausbildung: „Die Ausbildung zum Imam wäre an einer öffentlichen heimischen Universität am besten aufgehoben. Es gibt schon Gespräche mit der Universität Wien, wie die Ausbildung aussehen könnte. Wichtig ist, dass es Transparenz gibt und dass die Unabhängigkeit vom Ausland gewährleistet ist."



, wie die Ausbildung aussehen könnte. Wichtig ist, dass es Transparenz gibt und dass die Unabhängigkeit vom Ausland gewährleistet ist.“ die Umsetzung der Vorschläge: „Wir führen sowohl mit der Uni Wien als auch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft gute Gespräche. Das Thema ist Gegenstand im Dialogforum Islam. Mit Ende dieses Dialogforums könnte man beginnen, das an einer Universität einzurichten. Ich denke, ein Start im Jahr 2014 wäre ein gutes Ziel.“