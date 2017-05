Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit, heute zu Mittag, und zu einem sicherlich nicht normalen Anlass. Ich muss einleitend damit, dass ich die letzten Tage mit intensiven Überlegungen verbracht habe, wie ich denn die Situation mit der Partei, mit der Regierung, aber auch persönlich gestalte. Und ich muss sagen in diesem Zusammenhang, was und wie ich es tue, war für mich ganz maßgeblich dabei, dass ich sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt von allen Schritten selber definiere.

Und ich muss sagen, ich habe gestern unter anderem mit meiner Familie am Abend auch die Situation besprochen. Und den letzten Mosaikstein eines eigentlich schon fertigen Bildes hat dann der ORF, nämlich die "Zeit im Bild 2", abgeben, und zwar mit der Anmoderation von Armin Wolf. Cover: "Django, die Totengräber warten schon." Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich im Rabenhof bin oder Die Tagespresse lese, dann finde ich das irgendwie pointiert und gut inszeniert, kann ich vielleicht sogar ein wenig lachen. Am Schluss haben auch die Totengräber ihr Ende gefunden und der Django überlebt immer. Foto: screenshot

Aber ehrlich die Fragestellung jetzt für ein öffentliches Medium, das Leitmedium in einem Land. Da geht es nicht mehr um die Inszenierung, da geht es um den Menschen, der dahinter steht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht mehr pointiert. Sondern das finde ich fehl am Platz. Es war eigentlich der letzte Punkt, aber ein kleiner Punkt, dass ich zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz meiner eigenen Familie, jetzt die entsprechenden Konsequenzen ziehen möchte.

Ich bin kein wehleidiger Mensch, was den Umgang anbelangt mit Medien. Überhaupt nicht. Das hat man in den letzten Jahren durchaus bemerkt. Wenn ich so keine Frage finde, es ist genug. Und es dürfte auch einigermaßen, was die Argumente anbelangt, untermauern. Sie kennen mich und ich hoffe, Sie schätzen mich so ein. Ich bin ein Mann des Ausgleichs. Ich bin einer, dem daran liegt, dass Inhalte entsprechend kommuniziert und integriert werden können in unserer Gesellschaft.

Ich hab' in den letzten Monaten und Tagen einfach keinen Sinn mehr gesehen, bei einer Inszenierung; auf der einen Seite der Plan A, auf der anderen Seite Gegenreaktionen und wechselseitige Provokationen; in der Mitte gewissermaßen mit sinnhaften Darstellungen und mit dem Versuch auch Inhalte zu transportieren, über zu bleiben. Das macht, auch wenn Sie die heutige Eskalation mit Idi Amin (ugandischen Diktator, Anm.) unter anderem sehen, keinen wirklichen Spaß, aber auch keinen Sinn mehr.

Was aber tiefergehend ist und das dahinterliegende Problem: Es ist meiner Meinung nach unmöglich in einer derartigen Konstellation einerseits Regierungsarbeit zu leisten und gleichzeitig die eigene Opposition zu sein. Also Regierungsarbeit und gleichzeitige Opposition ist irgendwo ein Paradoxon. Zum Dritten: Ich bin kein Platzhalter der auf Abruf bis irgendjemand Zeitpunkt, Struktur und Konditionen festlegt, und die ihm passen, irgendwo agiert. Vor allem, ich werde dann noch kurz beleuchten, weil irgendwo an einer Stelle oder gar an einem Amt verbleibt oder daran klebt.

Wir brauchen darüber hinaus auch, Entscheider - jetzt rede ich als Parteiobmann -, mit allen Rechten und Pflichten in jedem Bereich, die eine Wahl auch rechtzeitig vorbereiten können. Und wir brauchen keine Doppelfunktion oder gar verdeckte Strukturen.

Deshalb meine Damen und Herren, lege ich alle meine Funktionen zurück in der Partei und Regierung. Und zwar mit folgender Struktur und folgendem Zeitplan: Die nächste Vorstandssitzung, die wir zeitnahe vermutlich am Wochenende einberufen werden, geht es darum, ein geschäftsführenden Obmann zu bestimmen. Dann einen entsprechenden Bundesparteitag auszuschreiben und abzuwickeln. Das impliziert, das überrascht Sie natürlich angesichts dieser Situation nicht, aber es ist trotzdem festzuhalten, dass ich nicht als Spitzenkandidat antrete. Es hat aber einen bestimmten Sinn, warum ich Ihnen das sage: Weil das die Spitzen der Partei und auch der präsumtive Nachfolger schon monatelang wissen.

Das volle Transkript folgt in Kürze