Regierung ringt um Beamten-Lösung

Hypo-Milliarden-Desaster, fehlende Milliarden für die Steuerreform – und jetzt das: eine drohende Nachzahlung an die öffentlich Bediensteten. Wie der KURIER berichtet hat, könnte das in Summe bis zu drei Milliarden Euro kosten – sofern eine Gehaltsregelung nicht geändert wird, die von höchster Stelle juristisch beanstandet worden ist.

Der Europäische Gerichtshof hat Österreich am 11. November wegen der Reform der Beamtenbesoldung verurteilt. Deutschland hat in einer ähnlichen Causa gewonnen. Die Folge hierzulande: Allen Beamten und Vertragsbediensteten – von Krankenschwestern über Polizisten bis zu Lehrern und Richtern – müssen Vordienstzeiten für Lehre und Schule vor dem 18. Lebensjahr angerechnet werden. Die Auswirkungen: Alle Bundes- und Landesbediensteten (insgesamt 340.000), 5000 Telekom-Mitarbeiter und 8000 Postler haben das Recht, die Neufeststellung ihres Gehalts zu beantragen. Die Vorrückung um eineinhalb Biennalsprünge und die rückwirkende Nachzahlung dieser Gehaltserhöhung für drei Jahre stünde ihnen zu – wenn das entsprechende Gesetz nicht binnen sechs Monaten "repariert" wird. Mit wie viel die Vorrückung um eineinhalb Biennien das Budget belasten würde, ist weder in der Gewerkschaft noch im Beamtenstaatssekretariat zu erfahren. Allein für die Telekom stiegen die Personalkosten damit um 15 Millionen Euro jährlich; für Nachzahlungen würden bis zu 40 Millionen fällig.

Und so ist Hektik in der Regierung ausgebrochen. Am Montag haben ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling und SPÖ-Beamtenstaatssekretärin Sonja Steßl erstmals mit den Gewerkschaftern getagt; gestern haben diese mit Ministeriumsvertretern gepokert. Vor allem die Blauen in der Beamtengewerkschaft machen dem schwarzen Vormann Fritz Neugebauer Druck, möglichst viel für die Bediensteten herauszuholen.