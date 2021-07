"Graf Ali" wieder vor Gericht: "Es zählt nur der Erfolg"

Mit dem Aufsichtsrat habe er nicht darüber geredet, sagt Fischer: Lobbyist Mensdorff, mit der früheren ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat verheiratet, als Berater für die rote Telekom – „da hätte ich Mensdorff gleich zum Abschuss freigeben können.“

Auch Mensdorff (2013 vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen) sagt, man habe nichts schriftlich vereinbart: "Das ist nicht wie beim Gemüsehändler. Es zählt nur der Erfolg." Er habe sich in London mit Motorola-Leuten getroffen und alles klar gemacht. Später habe er 2000 Stunden Arbeitseinsatz genannt, weil ihn die Ermittlungsbeamten sekkiert hätten: "Dann habe ich gedacht, jetzt können’s mich gern haben, sage ich halt 2000 Stunden." Dass er Zahlungen rund um Tetron bisher bestritten hatte, erklärte Mensdorff als Schutzbehauptung. Er habe seine Tätigkeit für die Telekom nicht öffentlich machen wollen, "während meine Frau irgendwas – keine Ahnung was – in der Politik macht."

Donnerstag kommt Ex-Telekom-Vorstand Gernot Schieszler als Kronzeuge der Anklage.