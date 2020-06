Terror-Touristen aus Österreich

Magomed Z.

Polizei

Denn so klar es zu sein scheint, dassgegen Paragraf 278 B im Strafgesetz verstößt (Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation). In der Praxis ist die Sache längst nicht so einfach, im Gegenteil. Jene rund 170 Österreicher, die laut Schätzungen des Innenressorts an Kampfhandlungen in Syrien teilgenommen haben, stellenund Justiz vor teils kaum lösbare Probleme.

"Ein Foto auf Facebook kann ein wertvoller Hinweis sein, ist aber noch lange kein Beweis-Ergebnis. Dazu brauchen wir in einem Rechtsstaat deutlich mehr. Und das ist auch gut so", sagt Gerhard Jarosch, Präsident der Vereinigung der heimischen Staatsanwälte.

Für eine Anklage muss die Justiz nachweisen, was jemand wann genau mit wem gemacht hat. "In einem Kriegsgebiet ist das immer schwierig. Hier können wir weder selbst ermitteln noch gibt es örtliche Behörden, die uns im Zuge eines Rechtshilfeverfahrens dabei unterstützen würden", sagt Jarosch und bringt ein Beispiel: "Wenn jemand auf einem YouTube-Video neben einer Leiche in Syrien posiert und bei der Rückkehr behauptet, er sei zufällig bei dieser Hinrichtung vorbeigekommen, dann klingt das für einen einfachen Bürger verständlicherweise verstörend und vielleicht unglaubwürdig." Letztlich müsse der mögliche Täter aber nicht seine Unschuld, sondern die Staatsanwaltschaft die Tat nachweisen. Und das ist, soviel bestätigen auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT), vielfach schlicht unmöglich.

"Wir überprüfen jeden Heimkehrer, sprich: Er oder sie wird einvernommen", sagt eine BVT-Mitarbeiterin. Die erzählten Geschichten würden sich auffallend oft ähneln. Eine der gängigsten "Storys" geht so: Der Verdächtige war nicht in Syrien, um zu kämpfen, sondern um Verwandte zu besuchen oder zu helfen. "Bleibt der Betroffene bei dieser Version", sagt die Beamtin, "ist das Gegenteil ohne Zeugen kaum nachweisbar."