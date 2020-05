Telekom: Schieszler und sein Geheimvertrag

"Das war ein klassischer Knebelungsvertrag der zeigt, dass die Telekom die Kronzeugenregelung verhindern wollte, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt", sagt Prochaska. Wollte die Telekom Schieszler knebeln? Die Telekom war am Sonntag für den KURIER nicht erreichbar.





ÖVP will einem U-Ausschuss ebenfalls zustimmen

Die ÖVP wird sich der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zurCausa Telekom nicht verweigern, falls ein solcher notwendig würde." Diese Festlegung traf am Sonntag Klubobmann Karlheinz Kopf.

Nach den Oppositionsparteien und der SPÖ ist damit auch die ÖVP mit an Bord- allerdings nicht sofort. Zunächst, so Kopf, seien Justiz und ermittelnde Behörden gefordert:"Wenn sich am Ende der Ermittlungen Fragen nach der politischen Verantwortlichkeit stellen sollten, werden wir einem U-Ausschusszustimmen." Wie Parteichef Spindelegger stellte Kopf klar, "dass die Telekom-Affäre keine ÖVP-Affäre ist".

Der Grund dafür: Die Telekom soll unter anderem Ex-Infrastrukturminister Gorbach als Gegenleistung für Gefälligkeiten als Minister nach dessen Abschied aus der Politik eine Sekretärin finanziert haben. Und Gorbach war Minister in der ÖVP-FPÖ-Regierung.