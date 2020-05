Parteispende „empört“ Westenthaler

Dass die Telekom – zur Verschleierung über Scheinrechnungen von Werbeagenturen – 960.000 Euro an das BZÖ gezahlt hat, will der Zeuge jedenfalls „nicht im Entferntesten“ gewusst haben. Als er es aus der Zeitung erfahren habe, sei er „sehr empört“ gewesen und habe die Finanzen des BZÖ „durchröntgen“ lassen, wobei keine Zahlungen von außen festgestellt worden seien. Wegen der Behauptung des nun ebenfalls angeklagten Ex-BZÖ-Abgeordneten Klaus Wittauer, die Parteispitze müsse über eine Finanzspritze in Millionenhöhe Bescheid wissen, hat Westenthaler gegen den einstigen Parteifreund Klage eingebracht.

Ausschlaggebend für den Bruch war die Forderung Wittauers im Wahlkampf 2006, auf einen sicheren Listenplatz gesetzt zu werden, wofür er einen namhaften Geldbetrag springen lasse. Westenthaler hatte das Ansinnen entrüstet von sich gewiesen („Einen Listenplatz kann man nicht kaufen“), worauf Wittauer „hochtourig“ verlautet habe, das werde ihm noch leid tun.

Der langjährige Kabinettschef von Ex-BZÖ-Justizministerin Karin Gastinger, Michael Schön, hatte zu Wittauer einen guten Draht. Der Kontakt brachte ihm auch die Einladung zu einer von der Telekom veranstalteten Rallye in Zypern ein. Der damalige Telekom-Finanzvorstand und nunmehrige Kronzeuge Gernot Schieszler unterbreitete ihm ein berufliches Angebot, das er ausschlug. Nun ist Schön Korruptionsstaatsanwalt.