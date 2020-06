Hauptangeklagte fühlen sich "nicht schuldig"

Wittauers

„Mein Mandant wird sich der Beihilfe zur Untreue schuldig bekennen“, sagtVerteidigerzum KURIER. „Er wird gestehen, dass ihm klar war, dass diedas BZÖ im2006 finanziell unterstützen wird.“ Nachsatz: „Er ging auch davon aus, dass es sich dabei um höhere Beträge handelt, weil Telekom-Cheflobbyistpersönlich mit ihm Kontakt aufgenommen hatte.“ Von der tatsächlichen Summe (960.000 Euro) will er erst später erfahren haben. Zur Vorgeschichte: Laut Aussage des Kronzeugendrängte die2006 auf eine Änderung der Universaldiensteverordnung, die ihr Mehreinnahmen zulasten der Mitbewerber versprach.

Die Telekom schickte dazu den Lobbyisten Hochegger aus. Eine Million Euro sollte die Gesetzesänderung kosten, soll er Schieszler mitgeteilt haben. Fakt ist: Das Gesetz wurde in einem Schnellschuss von der schwarz-orangen Regierung geändert. Glaubt man der Anklage, so wollte sich die Telekom mit der verdeckten Wahlkampf-Spende beim BZÖ bedanken. Das Geld sollte u. a. über die orange Werbeagentur von Kurt Schmied an die Partei fließen. Wittauer hatte der Telekom Schmied empfohlen. Folglich erkundigte sich Hochegger bei Wittauer über Schmieds Zuverlässigkeit. Zur Tarnung des illegalen Geldflusses wurden von der Telekom zwei Scheinrechnungen über „Markenstrategien und Lobbyingmaßnahmen“ gebastelt. Schlussendlich flossen 720.000 Euro über Schmied und weitere 240.000 Euro über eine andere Agentur an das BZÖ.

Schmied wird sich vor Gericht nicht schuldig bekennen. „ Wittauer hat das ganze mit der Telekom eingefädelt“, sagt Schmieds Verteidiger André Zankl zum KURIER. Dem widerspricht Wittauers Verteidiger Scheucher: „Mein Mandant war nicht der Geldverteiler, sondern er hat den Kontakt zwischen Hochegger, der Telekom und Schmied hergestellt.“ Er geht auch davon aus, dass der Telekom-Deal mit dem damaligen BZÖ-Boss Jörg Haider abgestimmt war.