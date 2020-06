Techniker-Cercle: Ministerin gibt Ehrenvorsitz für Ball ab

Völlig unverständlich sei außerdem, dass die Regierungsspitze, Kanzler, Vizekanzler, aber auch die Frauenministerin oder der Chef der Wirtschaftskammer im Ehrenpräsidium des Techniker-Cercles-Balles sitzen, so Glawischnig zum KURIER. „Ich erwarte mir, dass Faymann, Mitterlehner und Heinisch-Hosek sich dazu erklären und dahingehend Druck machen, dass der Cercle für Frauen geöffnet wird.“

Die derart angesprochene Frauenministerin reagierte prompt: „Ich werde in einem Brief an den Techniker-Cercle klarlegen, dass eine derartige Diskriminierung der Frauen in der heutigen Zeit indiskutabel ist. Außerdem, dass ich für das nächste Jahr davon absehen werde, im Ehrenpräsidium zu sein“, sagte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek am Samstag zum KURIER.

Am Samstagabend fand der traditionelle Ball statt. Nachsatz von Heinisch-Hosek in Richtung Trägerverein: „Ich fordere jedes einzelne Mitglied auf, auch in der Realität seine Grundsätze Liberalität und Toleranz umzusetzen. Es ist inakzeptabel, Frauen auszuschließen.“