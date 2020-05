Team Stronach tritt in Niederösterreich an

Das Team Stronach tritt am 3. März in NÖ an. Sein Chef will aber nicht in den Landtag. „Wir haben in Niederösterreich ein so positives Echo, dass wir gesagt haben, das geht sich locker aus.“ Robert Lugar, Klubobmann des „ Team Stronach“ ließ Samstag eine veritable Polit-Bombe platzen: Die Newcomer-Partei, die keine sein will, startet ihren ersten Wahl-Testlauf am 3. März in NÖ.

Die Kandidatur sei fix, verkündete Lugar, ebenso dass „der Frank“ himself als Spitzenkandidat gegen die Pröll-Hochburg anrennen wird. Ihm sei es nämlich „ein besonderes Anliegen, da er ja in NÖ residiert“ und da wolle er auch gleich dem schwarzen Landeschef „wegen der finanziellen Probleme unter die Arme greifen.“

Den Mühen der landesparlamentarischen Ebene mag sich Stronach freilich nicht unterziehen. Lugar: „Er wird definitiv nicht in den Landtag gehen“. Dafür sind unter anderen Karin Prokop, Tochter der verstorbenen Innenministerin und Ernest Gabmann junior, Sohn des früheren nö. Wirtschaftslandesrates, aufgestellt.