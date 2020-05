So tickt Franks „Trümmerfrau“

Das bisher einzige Tief in ihrem Leben: Als Nachbaur vier Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern. „Ich wollte meiner Mutter als Alleinerzieherin nicht zur Last fallen, deswegen habe ich in der Schule immer alles gegeben“, beschreibt Nachbaur den Grund für ihren Ehrgeiz.

Mit 21 begegnet Nachbaur zum ersten Mal Stronach: In der Grazer Oper sprach sie ihn gemeinsam mit ihrem Vater, einem Spitzenfunktionär der Wirtschaftskammer, an. „ Frank fragte mich, was ich studiere. Ich antwortete: „Jus.“ Frank meinte: „Schade, dass du nicht fertig bist, denn meine Juristin ist gerade in Karenz gegangen.“

2001 ging es ab nach Kanada für ein Praktikum. „Anfangs hatte ich nichts mir Frank zu tun. Ich hatte meinen Schreibtisch in einem ganz anderen Gebäude. Ab und zu sah ich Frank in der Kantine.“

Erst als Stronach kurzfristig eine technische Übersetzung von Deutsch ins Englische benötigte, schlug Nachbaurs Sternstunde. „Es war gerade niemand anderer bei der Hand, also erledigte ich es.“ Und Frank hielt Nachbaur für talentiert: „Ich war beeindruckt von der Arbeit, ließ es mir aber nicht anmerken“, erzählt der Milliardär. 2009 übernahm sie Franks Büro. Nachbaur wurde „Special Project Assistant to the Chairman“ – so ihr Titel.