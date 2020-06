Tausende Türken bei Großdemos in Wien

„Ja, natürlich wäre auch ich am Taksim-Platz demonstrieren.“ Cem, 21, antwortet wie aus der Pistole geschossen. Sein um fünf Jahre jüngerer Bruder nickt ihm entschlossen zu. Wären da nicht tausende Kilometer, die die beiden von dem Istanbuler Platz, dem Epizentrum der Protestwelle gegen den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, trennen.

Cem steht nämlich mitten in Wien, vor der Staatsoper. Es ist Samstagmittag. Geschätzte 600 Menschen finden sich hier ein, um ihre Solidarität mit den „Unterdrückten vom Taksim-Platz“ zu bekunden. „Ich stehe hier, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind“, erklärt Optiker-Lehrling Cem, kurz bevor er in die aufbrandenden Sprechchöre einstimmt: „Der Taksim-Platz und der Widerstand sind überall.“

Die Kundgebung war am Sonntag erst der Anfang der Anti-Erdogan-Proteste in Wien. Auch am Neuen Markt und vor der Karlskirche sammelten sich Erdogan-Gegner.

Gegen 13.30 Uhr setzt sich Cem mit dem überschaubaren Protestzug in Bewegung. Die Route führt in die Nähe der türkischen Botschaft, die vorsorglich mit Absperrungen und Polizisten gesichert wurde. Zeitgleich marschieren in Favoriten Erdogan-Fans auf. Dass es 8000 sind, weiß hier niemand.

Vieles erinnert an die Istanbuler Proteste. Die Herkunft der Teilnehmer ist so bunt wie das Fahnenmeer vor der Staatsoper. Junge Menschen sind in der Überzahl. Die Kleidung ist leger. Es scheint so, als stünden auch hier viele Aufgeklärte und Gebildete. Das glaubt zumindest Can, 16, ein HAK-Schüler: „Auch am Taksim-Platz stehen viele Studenten. Alle, die die Bevormundung Erdogans satt haben.“