Hans Niessl: Es geht nicht um Faymann

So appellierte der steirische Gewerkschafter Josef Muchitsch ( Bild) in einem offenen Brief an den Kanzler: "Es ist Zeit, dass Werner Faymann los lässt." Dafür hat er viel Zustimmung geerntet, sagte er vor ein paar Tagen zum KURIER: "Die Basis jubelt und die Spitze schweigt." Aber: " Faymann hat es sich verdient, dass es eine geordnete Übergabe gibt. Wenn die erst im Herbst ist, weil davor die inhaltliche Neuausrichtung und die Mitgliederbefragung stattfindet, kann ich damit leben."

Hans Niessl hingegen findet, dass sich die Situation der Partei nicht verbessert, wenn eine Person ausgewechselt wird - "siehe ÖVP". Man müsse klar sagen, wofür die Sozialdemokratie steht, wiederholt der Landeshauptmann, der auch weiterhin für den ursprünglichen Parteitag in November plädiert. Eine Vorverschiebung - wie von einigen SPÖ-Mitgliedern gewünscht - sei aufgrund der Zeit qualitativ nicht sinnvoll. "Man muss sich gut darauf vorbereiten", sagt er.