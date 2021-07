"Enttäuschung über Steuerreform wird überwiegen"

Ein Männer-Quartett will es noch einmal wissen. In den vier Ländern, in denen heuer gewählt wird, treten die Landeshauptleute wieder an: Hans Niessl am 31. Mai im Burgenland, Josef Pühringer und Franz Voves (beide spätestens im September) und Michael Häupl am 11. Oktober in Wien. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer analysiert für den KURIER die Ausgangslage und mögliche Folgen.

KURIER: Hans Niessl glaubt an Wahl-Rückenwind durch die Steuerreform, die am 17. März stehen soll. Zu Recht?

Bachmayer: Das ist Pfeifen im Wald. Die Erwartungen an die Steuerreform wurden so hochgeschraubt, dass die Enttäuschung darüber, was mehr im Börsel bleibt, überwiegen wird. Den Landeshauptleuten wird das aber weniger zur Last gelegt werden, somit wird es ihnen bei der Wahl nicht schaden.