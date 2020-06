Suche nach Alternativen für Vermögenssteuer

Im ÖVP-Wirtschaftsflügel will man gar nicht über derlei Steuern nachdenken. "Wir sind ein Hochsteuerland. Eigentumssteuern kommen für uns nicht infrage", sagt Wirtschaftsbund-General Peter Haubner. Dass in Deutschland die Erbschaftssteuer gekippt wurde, beweist für Haubner, "dass es rechtlich nicht möglich ist, gewisse Gruppen", etwa Firmen "auszunehmen". Kammer-Boss Christoph Leitl befindet, was in Deutschland passiert sei, "können und müssen wir uns ersparen".