"Stunde der Wahrheit" für Rendi-Wagner beim SPÖ-Parteitag

"Nach vorne" will die SPÖ nun gehen. Auf einem Bundesparteitag unter diesem Motto übernimmt die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende in Wels auch offiziell den Parteivorsitz. Als erste Frau in der Parteigeschichte. Wie jeder ihrer Vorgänger hofft Rendi-Wagner auf eine möglichst klare Bestätigung. Ihre Wahl durch die Delegierten findet am Samstagnachmittag statt. An dieser Stelle können sie ab 10 Uhr die Geschehnisse live verfolgen. Im Liveticker und als Livestream.