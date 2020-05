Stronach wegen Falschaussage im U-Ausschuss im Visier

Wahrheit, Transparenz, Fairness: Das sind sie, die drei Ideale, die in seinem Team besonders zählen. So will es Parteigründer Frank Stronach.

Was den von der Justiz geprüften Eurofighter-Deal anlangt, muss sich der austro-kanadische Selfmade-Milliardär nun freilich den Vorwurf gefallen lassen, zumindest zwei dieser drei Vorsätze nicht ganz ernst genommen zu haben.

Wie dem KURIER vorliegende Dokumente belegen, hat Stronach bei seinem Auftritt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Jahr 2007 offensichtlich geflunkert. „Ich bin überzeugt, (...) dass Magna in keiner Weise von den Eurofightern profitiert hat“, sagte Stronach unter Wahrheitspflicht im Hohen Haus.

Mehrfach wurde er gefragt, ob Magna im Zuge des Eurofighter-Kaufs mit Gegengeschäften profitiert hat. Und immer sagte er, es gab „keine nennenswerten Geldflüsse dieser Art“.

Dem widersprechen jetzt interne Unterlagen aus dem Wirtschaftsministerium. Allein 2003 hat Magna über Gegengeschäfte des Eurofighter mehr als 27 Millionen Euro verdient, heißt es in dem geheimen Bericht über die Anerkennung von Gegengeschäften.