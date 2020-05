Stronach schwänzt ORF-Elefantenrunde

Nur Frank Stronach will jetzt nicht. Sein Verzicht kam zwei Tage nach seiner Herausforderung zum TV-Duell. Chefredakteurin Christiane Teschl: „Wir haben am Mittwoch per eMail die Absage erhalten.“ In einem Interview mit dem ORF-Niederösterreich zur Übersiedlung der Magna-Zentrale von Oberwaltersdorf nach Wien, legte Stronach am Freitag noch einmal nach und bekräftigte vor laufender Kamera, dass ihn die „Elefantenrunde“ in Niederösterreich nicht interessiere.

Warum diese Kehrtwendung? „Wenn jeder gegen jeden brüllt, macht das für uns keinen Sinn. Da wird alles niedergetrampelt“, begründete Rouven Ertlschweiger, der Pressesprecher von Frank Stronach.

Und wie war das dann mit dem TV-Duell gemeint? „Face to face machen wir das jederzeit. Das Angebot steht“, sagte der Sprecher des Austro-Kanadiers.

Doch für diesen Sonderwunsch des Austro-Kanadiers hat man im Landeshauptmann-Büro kein Verständnis. „Viele fragen sich, was soll das? Er schreit nach Duell und geht jetzt nicht hin. Er kandidiert und drückt sich vor der Landtagsarbeit“, sagte Pröll-Sprecher Peter Kirchweger in Anspielung auf Stronachs Ansage nicht in den NÖ-Landtag einziehen zu wollen.

Einen Extra-Termin für den Austro-Kanadier macht das Pröll-Büro nicht frei. „Der Landeshauptmann ist kein Milliardär, dem fad ist und der sich aus der Politik einen Jux macht. Er hat als Regierungschef einen vollen Terminkalender und arbeitet bis zum Tag vor der Wahl. Herr Stronach drückt sich jetzt vor der traditionellen TV-Diskussion, aus Angst vor der Erörterung seiner Baustellen in Niederösterreich“, interpretiert Kirchweger die Absage.