Stronach im TV: "Muss mir die Medien kaufen"

Auch das ORF-Interview vom Donnerstag schlug am Wochenende weiter Wellen: In mehreren Zeitungen gab Stronach am Wochenende Interviews zum Thema Eurofighter-Gegengeschäfte. Kernaussage: Magna habe davon nicht profitiert. Einen Ausritt gab es auch gegen ZIB-Moderator Armin Wolf. Stronach: „Der Wolf ist ein Schulerbua. Der ist nur gut im Stellen blöder Fragen. Wenn es tiefer in die Wirtschaft geht, kennt er sich nicht aus.“ Abseits seiner umstrittenen Interviews ist Stronach weiter hoch aktiv: In Österreich expandiert sein Team eifrig in die Bundesländer. In fünf gibt es offiziell eine Landespartei, zuletzt wurde die Landesgeschäftsstelle in der Steiermark eröffnet. In Wien, Oberösterreich und dem Burgenland ist man in Gründung. In der aktuellen KURIER-OGM-Umfrage kommt das Team Stronach mittlerweile auf zehn Prozent aller Wählerstimmen.