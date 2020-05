Stronach droht Kärntner Partei: "Die müssen Geld zurückzahlen"

Mit dem Abflug von Frank Stronach ist Kathrin Nachbaur aktuell die starke Frau im Team. Nach den turbulenten Personalrochaden in der vergangenen Woche startete sie am Montag eine Charmeoffensive in Graz: „So ein Wahlergebnis hat natürlich zur Folge, dass es Spannungen gibt. Das ist ein natürlicher Reinigungsprozess. Jetzt werde ich die Hände in alle Länder ausstrecken.“

Die steirische Landeschefin Waltraud Dietrich werde ihre Stellvertreterin im Parlamentsklub in Wien. 2015 wolle man bei den Landtagswahlen antreten.

Weniger harmonisch ist die Stimmung in Kärnten: Montagnachmittag rief Ex-Landesparteichef und Landesrat Gerhard Köfer eine Krisensitzung ein. Die zentrale Fragestellung: Soll man sich vom Team Stronach komplett abnabeln oder zumindest noch kooperieren?