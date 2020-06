Lehrer sind stinksauer auf Kanzler

Paul Kimberger

Hörbar verärgert reagiert, oberster Gewerkschaftsboss der 126.000 Lehrer, im KURIER-Gespräch. Der sonst eher besonnene Standesvertreter ist sogar stinksauer: "Wenn wir jetzt im Bildungsbereich sparen wollen, indem wir etwa krebskranke Lehrer nicht mehr auf Kur schicken dürfen, damit diese sich von ihrer Krankheit erholen können, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und die Welt unseres Bundeskanzlers schon gar nicht. Der weiß ja nicht, wovon er spricht", zürntdem SPÖ-Bundeskanzler. Grundsätzlich, erklärt er, gebe es längst eine Regelung, dass Lehrer nicht während der Unterrichtszeit auf Kur gehen. "Es sei denn, es wird medizinisch von einem Arzt angeordnet."

Aber auch den Vorwurf, Lehrer würden sich während der Unterrichtszeit, und nicht in ihren langen Ferien, weiterbilden und Seminare besuchen, lässt Gewerkschafter Kimberger nicht auf sich sitzen. "Allein bei uns in Oberösterreich gibt es mehr als 13.000 Pflichtschullehrer, die sich regelmäßig fortbilden müssen. Da ist es doch rein logistisch schon nicht möglich, das nur in den Ferien zu machen."

Die Masse der Veranstaltungen werde zudem ohnehin außerhalb der Unterrichtszeit durchgeführt, viele würden von Freitagnachmittag bis Sonntag in Kursen sitzen. "Da finde ich nichts Schlechtes dran."