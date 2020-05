Strasser-Prozess: „Zeugin wurde beeinflusst“

Zwei Monate später gab sie auf einmal zu Protokoll, Strasser habe schon zur Zeit der Treffen mit den Journalisten der Sunday-Times (die ihn der Korruption überführen wollten) angedeutet, da sei etwas faul. Am 5. Prozesstag legte sie im Zeugenstand noch nach: Strasser habe ihr im Herbst 2010 einen Zettel auf den Tisch gelegt. Darauf soll er gekritzelt haben: „Wir werden abgehört.“

Prozessbeobachter wunderten sich, dass Daniela K. von der Oberstaatsanwältin nicht gleich in die Mangel genommen wurde. Inzwischen hat Maruna offenbar einen Hinweis bekommen, dass die geänderte Aussage „nicht unbeeinflusst abgegeben worden ist“ und „die Zeugin nicht die Wahrheit gesagt hat“. Richter Olschak dürfte einen ähnlichen Verdacht hegen, er zitiert Daniela K. für 11. Jänner 2013 noch einmal in den Zeugenstand.

Für diesen Termin hat Olschak das Urteil geplant, doch ist mit einem sehr langen Verhandlungstag zu rechnen. Ob die beiden Journalisten via Video-Konferenz zwischen Wiener Landesgericht und London als Zeugen aussagen, „steht in den Sternen bzw. in der Sunday Times“ (Olschak).

Geladen ist auch noch Strassers Lebensgefährtin, die im Frühjahr 2010 und damit lange vor dem ersten Treffen mit den Journalisten von zwei Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vor geheimdienstlichen Aktivitäten (der Russen) gewarnt worden sein soll. Strasser: „Sie ist von den Socken gewesen.“ Verteidiger Thomas Kralik will auch diese Beamten als Zeugen hören.

Der Angeklagte setzte am Dienstag auf seine Agentenparodie noch eines darauf und bemühte den französischen Geheimdienst.

Richter: „Wieso spielen die Franzosen jetzt auch noch mit?“

Strasser erklärte, der französische Geheimdienst habe ihm mitgeteilt, dass die USA die EU in eine bestimmte Richtung drängen wollen.