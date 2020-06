Der Lobbyist mit Geruch hinter dem Baum

Am Donnerstagvormittag ist der Prozess mit der Vorführung jener Videoaufnahmen fortgesetzt worden.

Im zweiten Prozess stellt sich vor allem die Frage, ob Strasser angeboten hatte, für Geld eine konkrete EU-Richtlinie beeinflussen zu können bzw. dies zu versuchen.

In dem im Großen Schwurgerichtssaal vorgespielten Video sagte Strasser unter anderem, er schlage einen jährlichen Vertrag vor: Seine Klienten würden ihm üblicherweise für ein Jahr 100.000 Euro plus 20 Prozent Steuern bezahlen. Verträge mit solchen Kunden habe er "fünf, hoffentlich ab morgen sechs". "Sie wären der Siebente", sagte er gegenüber den Journalisten.

Strasser betonte, er sei "natürlich ein Lobbyist", und das funktioniere "sehr gut". Gleichzeitig betonte er in dem in einem Restaurant aufgenommenen Gespräch, dass ihm Diskretion ein hohes Anliegen sei, daher sage er auch nicht, wer seine Kunden seien.

Nach konkreten Richtlinien gefragt, sagte Strasser, er könne "natürlich" seine Aufmerksamkeit auf diese legen. Die Journalisten fragten etwa nach einem Gesetzesvorhaben, das sich mit genetisch verändertem Saatgut beschäftigte. In diesem Zusammenhang betonte Strasser, er wisse, mit wem man in Brüssel reden müsse, wenn man ein Anliegen habe.

"Meine Expertise ist, nicht den Inhalt zu kennen, sondern dass ich Ihnen bzw. meinem Kunden sagen kann, in ihrem Fall würde ich es vorziehen, nicht zur Kommission zu gehen. Wir können ein Foto mit dieser machen, OK - aber wenn man sein Anliegen durchbringen will, geht man (...) zu jenem, der den ersten (Gesetzes-, Anm.) Entwurf macht".

Auch nach Einflussmöglichkeiten auf die sogenannte ROHS-Richtlinie, die sich mit der Beschränkung von gefährlichen Stoffen in Elektrogeräten befasst, fragten die beiden Lobbyisten. Strasser verwies darauf, dass es schwer sei, hier etwas zu beeinflussen, da diese zu dem Zeitpunkt bereits vor der Abstimmung im Plenum stand. Man müsse früher tätig werden, etwa auf Ausschussebene.

Er könne allerdings nur in seinem eigenen Ausschuss Abänderungsanträge einbringen, sagte er. Strasser meinte, es sei vor allem wichtig, Abgeordnete zu beeinflussen; man müsse schauen, dass man Zugang zu den relevanten Personen bekomme.

Er selbst sei etwa mit dem Datenschutz befasst, etwa bei Facebook und Twitter - und es gebe viele Firmen, die in diesen Dingen in Brüssel lobbyieren würden. Und wenn einer dieser Firmen ein Klient seiner beiden Gesprächspartner wäre, so sei er bereit, hier etwas zu tun.

Auf die Frage, wen er mit den Anliegen seiner Klienten konfrontiere, sagte Strasser: "Die meisten Parlamentarier sind so faul wie ich, all ihre Arbeit machen die Assistenten". Deshalb spreche er mit den Assistenten der Abgeordneten. So wäre es etwa in seinem Fall schon "das halbe Ergebnis", wenn man "das Ohr seines Assistenten" hätte, sagte er.

Er selbst wolle eher im Hintergrund ("hinter dem Baum, hinter der Wand") bleiben, betonte Strasser: "Ein Lobbyist ist ein Lobbyist, nicht. Und ein Lobbyist hat einen speziellen Geruch", sagte er. Er stelle den Kontakt für seine Kunden her und würde sie "genau beraten", was sie zu tun haben.

Auch erklärte Strasser im Gespräch, dass er gerne mehr Informationen über die vorgebliche Arbeit seiner beiden Gesprächspartner hätte. Er bot an, nach London zu kommen, "um zu sehen, wie sie arbeiten". "Und dann können wir finalisieren und diskutieren, was wir gemeinsam tun können", so sein Angebot.

Am Schluss des Gesprächs versprach er, via E-Mail zwei oder drei Terminvorschläge für seinen Besuch zu senden.