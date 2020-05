Strasser fordert neue Ermittlungen

Und dann sprach er doch. Über Wochen bekamen Journalisten, die bei Ernst Strasser für ein Interview anfragten, bloß eine gleichlautende Antwort: „Sie sind herzlich eingeladen, sich an meinen Anwalt zu wenden.“ Wir reden erst beim Prozess, so lautete die Botschaft.

Am Mittwoch brach der Ex-Minister dann doch sein Schweigen – ein wenig zumindest: Gegenüber der Austria Presse Agentur ventilierte der Lobbyist und vormalige Chef der ÖVP-Delegation im EU-Parlament, er werde weitere Ermittlungen gegen jene Journalisten beantragen, die ihn im Vorjahr mittels Videofalle vorführten.

Immerhin hat er den beiden investigativen Journalisten der Sunday Times den Prozess zu „verdanken“; und immerhin sei, so Strasser, vieles von dem, was die „Murdoch-Leute“ ins Internet gestellt hätten, einfach „fälschlich und sinnwidrig zusammengefasst“. Ob das Gericht dieser Argumentation folgt, wird sich weisen. Faktum bleibt: Am Montag beginnt im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichtes der seit Jahren wohl spannendste Korruptionsprozess gegen einen Spitzen-Politiker. Mit Ernst Strasser steht nicht nur einer der wichtigsten Minister der schwarz-blauen Regierung, sondern auch ein früherer EU-Parlamentarier vor dem Kadi – kein Wunder, dass BBC und CNN sowie renommierte Print-Medien wie die New York Times vor Wochen bei Gericht deponierten, berichten zu wollen.